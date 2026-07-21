Биография

Лукас Хаас — американский актер и музыкант. Родился в Западном Голливуде 16 апреля 1976 года. На счету Лукаса Хааса участие в сотне кинопроектов. Вошел в киноиндустрию еще ребенком. Лукасу было всего пять лет, когда он получил роль в фантастической драме «Завещание». Широкая известность обрушилась на юного актера в девять лет, когда на экраны вышел триллер «Свидетель». Актера можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Удивительные истории», «Сумеречная зона», «Музыкальная шкатулка», «Приключения молодого Индианы Джонса», «Сила веры», «Все говорят, что я люблю тебя», «24 часа», «Красавцы», «Мыслить как преступник», «Альфа Дог», «Желтая пресса», «Начало», «Связь», «Выживший», «Человек на Луне», «Праведные Джемстоуны» и «Вавилон». Он также принял участие в озвучке мультсериала «Лига справедливости». Помимо актерства, Хааса всегда интересовала музыка. Повзрослев, он стал частью группы The Rogues, где взял на себя барабаны и фортепиано.