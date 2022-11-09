Все говорят, что я люблю тебя
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Все говорят, что я люблю тебя

Все говорят, что я люблю тебя (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно

8.01996, Everyone Says I Love You
Мюзикл, Мелодрама96 мин18+

О фильме

Действие фильма перемещается из Нью-Йорка то в Венецию, то в Париж и обратно, а в сюжете участвуют несколько персонажей, связанных между собой супружескими, родственными и дружескими отношениями.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все говорят, что я люблю тебя»