Wink
Фильмы
Все говорят, что я люблю тебя
Актёры и съёмочная группа фильма «Все говорят, что я люблю тебя»

Актёры и съёмочная группа фильма «Все говорят, что я люблю тебя»

Режиссёры

Вуди Аллен

Вуди Аллен

Woody Allen
Режиссёр

Актёры

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

Drew Barrymore
АктрисаSkylar
Джулия Робертс

Джулия Робертс

Julia Roberts
АктрисаVon
Голди Хоун

Голди Хоун

Goldie Hawn
АктрисаSteffi
Вуди Аллен

Вуди Аллен

Woody Allen
АктёрJoe
Алан Алда

Алан Алда

Alan Alda
АктёрBob
Лукас Хаас

Лукас Хаас

Lukas Haas
АктёрScott
Тим Рот

Тим Рот

Tim Roth
АктёрCharles Ferry
Дэвид Огден Стайерз

Дэвид Огден Стайерз

David Ogden Stiers
АктёрHolden's Father
Эдвард Нортон

Эдвард Нортон

Edward Norton
АктёрHolden
Натали Портман

Натали Портман

Natalie Portman
АктрисаLaura

Сценаристы

Вуди Аллен

Вуди Аллен

Woody Allen
Сценарист

Продюсеры

Роберт Гринхат

Роберт Гринхат

Robert Greenhut
Продюсер
Летти Аронсон

Летти Аронсон

Letty Aronson
Продюсер
Дж.Е. Бюкейр

Дж.Е. Бюкейр

J.E. Beaucaire
Продюсер
Джин Думэниен

Джин Думэниен

Jean Doumanian
Продюсер

Художники

Джеффри Кёрланд

Джеффри Кёрланд

Jeffrey Kurland
Художник
Илэйн О’Доннелл

Илэйн О’Доннелл

Elaine O'Donnell
Художница

Операторы

Карло Ди Пальма

Карло Ди Пальма

Carlo Di Palma
Оператор