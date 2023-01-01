Биография

Вуди Аллен — американский режиссер, актер, продюсер и сценарист. Четырехкратный лауреат премии «Оскар». Родился в Бруклине 1 декабря 1935 года. В детстве будущий кинодеятель говорил на идише и получал образование в еврейской школе восемь лет. Чтобы заработать денег, юноша писал шуточные тексты для колонок газет. В 16 лет его комический талант был замечен Милтом Кэменом. С его легкой руки Аллен попал в проект к Сиди Сизару. Окончив школу, парень поступил в Нью-Йоркский университет на факультет коммуникации и кинематографа. Вуди Аллен успел проделать титаническую работу во многих областях творчества. В сфере писательства и театра самыми известными работами кинодеятеля считаются «Шоу Эда Саливана», «Вечернее шоу», «Час Сизара», «Скрытая камера». В мире кинематографа участвовал в культовых проектах «Что нового, киска?», «Бананы», «Хватай деньги и беги». Самые известные режиссерские работы Аллена – «Энни Холл», «Манхэттен» и «Полночь в Париже».