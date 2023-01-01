Вуди Аллен
Woody Allen
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 30 ноября 1935 г. (89 лет)
Биография
Вуди Аллен — американский режиссер, актер, продюсер и сценарист. Четырехкратный лауреат премии «Оскар». Родился в Бруклине 1 декабря 1935 года. В детстве будущий кинодеятель говорил на идише и получал образование в еврейской школе восемь лет. Чтобы заработать денег, юноша писал шуточные тексты для колонок газет. В 16 лет его комический талант был замечен Милтом Кэменом. С его легкой руки Аллен попал в проект к Сиди Сизару. Окончив школу, парень поступил в Нью-Йоркский университет на факультет коммуникации и кинематографа. Вуди Аллен успел проделать титаническую работу во многих областях творчества. В сфере писательства и театра самыми известными работами кинодеятеля считаются «Шоу Эда Саливана», «Вечернее шоу», «Час Сизара», «Скрытая камера». В мире кинематографа участвовал в культовых проектах «Что нового, киска?», «Бананы», «Хватай деньги и беги». Самые известные режиссерские работы Аллена – «Энни Холл», «Манхэттен» и «Полночь в Париже».
Фильмография
Режиссёр
- 7.4
Великая ирония2023, 92 мин
- 8.2
Дождливый день в Нью-Йорке2019, 88 мин
- 7.9
Колесо чудес2017, 96 мин
- 8.4
Светская жизнь2016, 92 мин
- 8.0
Римские приключения2012, 106 минБесплатно
- 8.1
Сенсация2006, 91 мин�Бесплатно
- 8.4
Матч Поинт2005, 118 минБесплатно
- 7.6
Кое-что еще2003, 104 минБесплатно
- 8.0
Голливудский финал2002, 107 минБесплатно
- 8.2
Проклятие нефритового скорпиона2001, 97 минБесплатно
- 7.9
Мелкие мошенники2000, 90 минБесплатно
- 7.8
Сладкий и гадкий1999, 91 минБесплатно
- 7.5
Разбирая Гарри1997, 91 минБесплатно
- 8.0
Все говорят, что я люблю тебя1996, 96 минБесплатно
- 7.1
Великая Афродита1995, 91 минБесплатно
- 8.1
Пули над Бродвеем1994, 94 минБесплатно
Актёр
- 8.5
Ральф Лорен как он есть2019, 103 мин
- 8.1
Под маской жиголо2013, 86 минБесплатно
- 8.0
Римские приключения2012, 106 минБесплатно
- 8.1
Сенсация2006, 91 минБесплатно
- 7.6
Кое-что еще2003, 104 минБесплатно
- 8.0
Голливудский финал2002, 107 минБесплатно
- 8.2
Проклятие нефритового скорпиона2001, 97 минБесплатно
- 7.9
Мелкие мошенники2000, 90 минБесплатно
- 8.0
Блюз дикого человека1997, 100 минБесплатно
- 7.5
Разбирая Гарри1997, 91 минБесплатно
- 8.0
Все говорят, что я люблю тебя1996, 96 минБесплатно
- 7.1
Великая Афродита1995, 91 минБесплатно
Сценарист
- 7.4
Великая ирония2023, 92 мин
- 8.2
Дождливый день в Нью-Йорке2019, 88 мин
- 7.9
Колесо чудес2017, 96 мин
- 8.4
Светская жизнь2016, 92 мин
- 8.0
Римские приключения2012, 106 минБесплатно
- 8.1
Сенсация2006, 91 минБесплатно
- 8.4
Матч Поинт2005, 118 минБесплатно
- 7.6
Кое-что еще2003, 104 минБесплатно
- 8.0
Голливудский финал2002, 107 минБесплатно
- 8.2
Проклятие нефритового скорпиона2001, 97 минБесплатно
- 7.9
Мелкие мошенники2000, 90 минБесплатно
- 7.8
Сладкий и гадкий1999, 91 минБесплатно
- 7.5
Разбирая Гарри1997, 91 минБесплатно
- 8.0
Все говорят, что я люблю тебя1996, 96 минБесплатно
- 7.1
Великая Афродита1995, 91 минБесплатно
- 8.1
Пули над Бродвеем1994, 94 минБесплатно