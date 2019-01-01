Ральф Лорен как он есть (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.52019, Very Ralph
Документальный103 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Первый фильм, посвященный создателю одного из самых успешных брендов в истории моды — Ральфу Лорену. Помимо откровенных рассказов дизайнера, ленту украшают редкие архивы из полувековой истории модной империи, а также откровенные интервью с родными, давними коллегами и знаменитостями. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb