Ральф Лорен как он есть (фильм, 2019) смотреть онлайн

Первый фильм, посвященный создателю одного из самых успешных брендов в истории моды — Ральфу Лорену. Помимо откровенных рассказов дизайнера, ленту украшают редкие архивы из полувековой истории модной империи, а также откровенные интервью с родными, давними коллегами и знаменитостями. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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