Биография

Одри Хепберн — британская актриса, танцовщица и модель. Обладательница двух «Оскаров» и трех «Золотых глобусов», премий «Эмми» и «Грэмми». Родилась в Брюсселе 4 мая 1929 года. Детство будущая актриса провела в Нидерландах, обучалась балету. Во времена Второй мировой войны ей приходилось голодать, из-за чего у Одри развились проблемы с дыханием и анемия. Только благодаря гуманитарной помощи она выжила. Позже Одри Хепберн переехала в Лондон и начала работать танцовщицей. В юные годы ей удалось сняться в нескольких фильмах, благодаря чему ее заметили бродвейские режиссеры. Тогда Одри стала участницей постановки «Жижи». Первую серьезную роль актриса сыграла в 1952 году в киноленте «Римские каникулы». За годы карьеры исполнила почти 30 ролей в кино, за которые получила премии и награды, в том числе «Оскар». Кроме игры в кино также вела активную общественную деятельность. Одри стала послом ЮНИСЕФ, посещала страны Африки, Азии и не только.