Сабрина (фильм, 1954) смотреть онлайн

Фильм «Сабрина» (1954) — еще одна успешная работа великого постановщика Голливуда, классика американского кинематографа Билли Уайлдера («В джазе только девушки», «Любовь после полудня», «Потерянный уикэнд»). Фильм «Сабрина» получил множество премий и номинаций, Одри Хепберн была номинирована как лучшая актриса, а Эдит Хэд получила премию «Оскар» за дизайн костюмов. В 2002 году «Сабрина» была включена в Национальный реестр фильмов. На нашем сайте можно бесплатно смотреть онлайн фильм «Сабрина» в хорошем качестве.«Сабрина» — это американская история Золушки. Уже с первых кадров зритель попадает в сказку. На западном берегу Лонг-Айленда в шикарном особняке с садом, с теннисными кортами и бассейнами, с гаражом на десять машин и с многочисленной прислугой проживает семейство миллионеров Лэрраби. В семье есть два сына — Лайнус и Дэвид. Лайнус не жалея времени и сил трудится на благо компании, а Дэвид тем временем ухаживает за очередной красавицей. Дочь шофера семьи Сабрина Фейрчайлд, не устояв перед чарами красавчика Дэвида, влюбилась в него без памяти. Мистер Фейрчайлд в надежде на то, что вдали от дома Сабрина забудет Дэвида, отправляет дочь на учебу в Париж. Спустя годы из Парижа возвращается утонченная и привлекательная молодая женщина. Сабрина до сих пор влюблена в Дэвида, но теперь и он отвечает взаимностью. Дэвид собирается разорвать предстоящую свадьбу с дочерью богатого компаньона отца ради юной и прекрасной Сабрины. Но Лэрраби не могут позволить сыну испортить свою жизнь, сорвать крупную сделку по слиянию с семейным бизнесом невесты и опозорить их честное имя. Чтобы спасти семью от позора, старший брат Лайнус начинает ухаживать за очаровательной Сабриной. Чем же закончится сказочная история? Советуем бесплатно смотреть онлайн фильм «Сабрина» на нашем сайте.



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