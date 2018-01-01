Биография

Билли Уайлдер — американский режиссер, сценарист. Многократный лауреат премий «Золотой глобус», «Оскар», BAFTA и «Золотой медведь». Родился в Сухе 22 июня 1906 года. Собирался получить юридическое образование, однако после первого курса в Венском университете бросил учебу и начал работать в газете. После переезда в Берлин был журналистом, потом писал сценарии для немого кино. Позже переехал в Америку, где стал сотрудничать с Чарльзом Брэккеттом — вместе они написали сценарии для кинолент «Восьмая жена Синей Бороды», «Полночь», «Ниночка». По версии портала Vulture стал лучшим из сценаристов во всей истории. Первая самостоятельная режиссерская работа Билли Уайлдера — комедия «Майор и малютка». Спустя два года работал над нуарной лентой «Двойная страховка». За фильмы «Потерянный уикенд», «Бульвар Сансет», «Квартира» получил премию «Оскар». Из других режиссерских проектов — комедии «Зуд седьмого года», «Любовь после полудня», «В джазе только девушки». В 1988 году получил специальную награду за вклад в киноиндустрию Америки — приз памяти Ирвинга Дж. Тальберга.