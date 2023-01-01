Сабрина (фильм, 1995) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Американская Золушка 90-х превращается в супермодель и покоряет сердца двух миллионеров. Ремейк культовой комедии Билли Уайлдера от оскароносного режиссера Сидни Поллака.



В роскошном особняке жили-были два брата, Лайнус и Дэвид. Первый был расчетливым дельцом, а у второго на уме были только вечеринки и красавицы. В доме они держали целый штат прислуги, в том числе и старого шофера, у которого была дочь Сабрина. С годами девочка из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя и появилась на пороге двух братьев, как раз когда Дэвид собирался жениться на богатой наследнице. Увидев красотку Сабрину, вернувшуюся из Парижа, он тут же влюбился, но брат решил во что бы то ни стало заставить его выбрать более выгодную партию. Однако вскоре Лайнус и сам понимает, что девушка ему не безразлична.



Кого из двух братьев выберет Сабрина, и сможет ли Лайнус измениться в лучшую сторону? Искрометная романтическая комедия «Сабрина» с Харрисоном Фордом, Джулией Ормонд и восхитительной атмосферой Парижа — фильм 1995 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно наWink.



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