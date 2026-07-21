Биография

Лорен Холли — американо-канадская актриса и продюсер. Удостоена премии телеканала MTV, номинирована на премию Гильдии актеров США. Родилась в Бристоле, штат Пенсильвания, США, 28 октября 1963 года. Родители Лорен преподавали в университете. Отец — литературу, мать — историю. В старшей школе девочка занималась чирлидингом. По окончании колледжа Лорен стала бакалавром искусств в сфере английской литературы. Но девушка выбрала профессию актрисы. Первые роли она играла в телесериалах, но вскоре стала сниматься в полнометражных фильмах, начав с кинокартины «Семь минут на небесах». Лорен Холли снялась в 105 картинах. Самые известные работы — в фильмах «Дракон: История Брюса Ли», «Тупой еще тупее», «Сабрина», «Убрать перископ», «Каждое воскресенье», «Чего хотят женщины», «Леди нового Камелота», «Жизнь после смерти», «Сладкая парочка», «Ты такой Амур». Заметные роли Холли сыграла в сериалах «Надежда Чикаго», «Остров фантазий», «Фирменный рецепт», «C.S.I.: Майами», «Морская полиция: Спецотдел», «Горячая точка», «Грабь награбленное», Зов крови», «Копы-новобранцы», «Тайные связи», «Люцифер». Продюсерские работы Холли — Caught in the Act, «Фатва», Promises of Home, The Town That Came A-Courtin.