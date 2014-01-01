Модная штучка (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мечта Кейт — стать дизайнером модного дома. Но несмотря на то, что она обладает ярким талантом, она не может получить эту работу… Никто не доверяет дочери гуру розничных магазинов готовой одежды, «навеянной» теми самыми дизайнерами «Высокой моды», на которых так хочет работать Кейт. Кто же захочет иметь шпиона при рождении новых фасонов и горячих трендов? И тогда она пускается на хитрость, которая приводит ее к успеху и не только в карьере…
Модная штучка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ШГРежиссёр
Шон
Гэррити
- Актриса
Портия
Даблдэй
- МГАктёр
Марк-Андре
Гронден
- КНАктёр
Крис
Нот
- ЛХАктриса
Лорен
Холли
- НКАктриса
Натали
Крилл
- АХАктриса
Анна
Хопкинс
- ДМАктёр
Давид
Микаэль
- МКАктриса
Мими
Кузык
- Актёр
Карло
Рота
- КМАктёр
Колин
Мохри
- ММАктёр
Майкл
Манчини
- ЛТАктриса
Лола
Таш
- ДААктриса
Дина
Азиз
- АЛАктриса
Александра
Липская
- ГКАктёр
Генри
Квок
- КФСценарист
Кэти
Форд
- ДФСценарист
Дайан
Флекс
- АХСценарист
Альберт
Хауэлл
- РССценарист
Роб
Стефанюк
- СКСценарист
Сара
Констибл
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- РКПродюсер
Робин
Крумли
- ГМПродюсер
Габриэлла
Мартинелли
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- ПГОператор
Пьер
Гилл
- ЭПКомпозитор
Эри
Познер