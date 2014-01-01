Модная штучка (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мечта Кейт — стать дизайнером модного дома. Но несмотря на то, что она обладает ярким талантом, она не может получить эту работу… Никто не доверяет дочери гуру розничных магазинов готовой одежды, «навеянной» теми самыми дизайнерами «Высокой моды», на которых так хочет работать Кейт. Кто же захочет иметь шпиона при рождении новых фасонов и горячих трендов? И тогда она пускается на хитрость, которая приводит ее к успеху и не только в карьере…



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