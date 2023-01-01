Биография

Карло Рота — актер и продюсер. Родился в Лондоне 17 апреля 1961 года. Вырос в семье шеф-повара, поэтому предсказуемо начал творческую карьеру с участия в канадском кулинарном телевизионном шоу Great Canadian Food Show. Позже спродюсировал драму «Отелло», где исполнил главную роль. Впервые на экране Карло Рота появился благодаря съемкам в сериале «Лабиринт правосудия». Сегодня фильмография кинодеятеля насчитывает более 140 работ, актера можно встретить в сериалах «Ее звали Никита», «Менталист», «Во все тяжкие», полнометражных картинах «Полный беспредел», «Святые из Бундока». В 2023 году озвучил персонажа анимационного сериала «Антология русского хоррора: Красный состав».