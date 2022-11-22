9.02014, Brick Mansions
Боевик, Криминал86 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Фильм 13-й Район: Кирпичные особняки (2014)
О фильме
История детектива под прикрытием, ищущего оружие массового уничтожения, похищенное наркодилером гетто Кирпичные дома. Детектив обращается за помощью к знатоку района Лино, единственному человеку, который не боится бандитов.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- КДРежиссёр
Камиль
Деламарр
- Актёр
Пол
Уокер
- ДБАктёр
Давид
Белль
- ГБАктёр
Гучи
Бой
- КДАктриса
Каталина
Денис
- АИАктриса
Аиша
Исса
- Актёр
Карло
Рота
- АААктёр
Андреас
Апергис
- РЗАктёр
Ричард
Земан
- РМАктёр
Роберт
Мэйллет
- Сценарист
Люк
Бессон
- БНСценарист
Биби
Насери
- Продюсер
Люк
Бессон
- ЖВПродюсер
Жонатан
Ванже
- Продюсер
Мэтт
Альварес
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ТАктёр дубляжа
Тимати
- ЛГАктёр дубляжа
Леван
Горозия
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ААКомпозитор
Александр
Азария
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис