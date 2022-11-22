13-й район: Кирпичные особняки
Wink
Фильмы
13-й район: Кирпичные особняки
9.02014, Brick Mansions
Боевик, Криминал86 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Фильм 13-й Район: Кирпичные особняки (2014)

О фильме

История детектива под прикрытием, ищущего оружие массового уничтожения, похищенное наркодилером гетто Кирпичные дома. Детектив обращается за помощью к знатоку района Лино, единственному человеку, который не боится бандитов.

Страна
Испания, США, Франция, Канада
Жанр
Боевик, Криминал
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «13-й район: Кирпичные особняки»