Биография

Американский актер Пол Уокер известен широкому зрителю благодаря серии фильмов «Форсаж». Незадолго до своей трагической смерти Уокер снялся в американском ремейке картины «13-й район». В 2013 году актер трагически погиб в автомобильной аварии. Биография Пола Уокера доказывает, что призвание может выбрать человека. Свою первую роль Пол сыграл в возрасте двух лет. В юности будущая «звезда» регулярно появлялась на малом экране в рекламе и телевизионных сериалах. После окончания школы Уокер поступил в университет, чтобы изучать морскую биологию, но вскоре вернулся к актерской профессии. В девяностые годы он много снимался в молодежных фильмах и сериалах, а в 2001 году получил свою первую «звездную» роль в картине «Форсаж». Фильм стал таким популярным, что дал старт своей собственной франшизе. Пол Уокер успел принять участие в съемках еще семи картин саги «Форсаж». Список фильмов Пола Уокера включает такие картины, как «Ничего себе поездочка», «В ловушке времени», «Добро пожаловать в рай!» и «Считанные часы». У актера осталась дочь, которая дружит с семьей Вина Дизеля – многолетнего партнера Пола по съемочной площадке.