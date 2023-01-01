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Пол Уокер
Пол Уокер

Пол Уокер

Paul Walker

Карьера
Актёр
Дата рождения
12 сентября 1973 г. (40 лет)
Дата смерти
30 ноября 2013 г.

Биография

Американский актер Пол Уокер известен широкому зрителю благодаря серии фильмов «Форсаж». Незадолго до своей трагической смерти Уокер снялся в американском ремейке картины «13-й район». В 2013 году актер трагически погиб в автомобильной аварии. Биография Пола Уокера доказывает, что призвание может выбрать человека. Свою первую роль Пол сыграл в возрасте двух лет. В юности будущая «звезда» регулярно появлялась на малом экране в рекламе и телевизионных сериалах. После окончания школы Уокер поступил в университет, чтобы изучать морскую биологию, но вскоре вернулся к актерской профессии. В девяностые годы он много снимался в молодежных фильмах и сериалах, а в 2001 году получил свою первую «звездную» роль в картине «Форсаж». Фильм стал таким популярным, что дал старт своей собственной франшизе. Пол Уокер успел принять участие в съемках еще семи картин саги «Форсаж». Список фильмов Пола Уокера включает такие картины, как «Ничего себе поездочка», «В ловушке времени», «Добро пожаловать в рай!» и «Считанные часы». У актера осталась дочь, которая дружит с семьей Вина Дизеля – многолетнего партнера Пола по съемочной площадке.

Фильмография

Актёр