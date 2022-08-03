Тачка № 19 (фильм, 2013) смотреть онлайн

Тачка № 19
8.12013, Vehicle 19
Боевик, Драма82 мин18+
О фильме

Что делать, если из багажника арендованной в незнакомом городе тачки в салон вываливается связанная девушка? Сдать бедолагу в ближайший полицейский участок? Спасибо, Кэп, но не всe так просто! Эта девушка — важный свидетель в большом заговоре, и еe уже приговорили к смерти…

Страна
ЮАР, США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тачка № 19»