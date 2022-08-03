Тачка № 19 (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.12013, Vehicle 19
Боевик, Драма82 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Что делать, если из багажника арендованной в незнакомом городе тачки в салон вываливается связанная девушка? Сдать бедолагу в ближайший полицейский участок? Спасибо, Кэп, но не всe так просто! Эта девушка — важный свидетель в большом заговоре, и еe уже приговорили к смерти…
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Актёр
Пол
Уокер
- НМАктриса
Наима
МакЛин
- ГдАктёр
Гис
де Виллирс
- ЛХАктриса
Лэйла
Хайдариан
- ТМАктёр
Тсепо
Масеко
- АМАктёр
Андриан
Мазив
- ВНАктёр
Велиль
Нзуза
- МНАктёр
Мангалисо
Нгема
- ЭКАктёр
Эрнест
Кубайи
- ЭВАктёр
Элиз
Ван Никерк
- РХПродюсер
Райан
Хайдариан
- Продюсер
Питер
Сафран
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв