Биография

Владимир Маслаков Владимир Маслаков — российский актер кино и театра, сценарист и режиссер. Родился в Ленинграде 30 апреля 1970 года. С ранних лет Владимир мечтал стать актером, несмотря на то, что вырос в простой рабочей семье. Окончив школу, подал документы в ЛГИТМиК и окончил его в 1993 году. После этого получил работу в Ленинградском ТЮЗе, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Владимира Маслакова. Появился в таких спектаклях, как «Танц-класс», «Сказки Пушкина» и других. Проработав год, стал членом труппы Молодежного театра. Сниматься в кино начал еще в 1990-е годы, однако они были отмечены только несколькими малозаметными ролями. Успех пришел к актеру уже в следующем десятилетии после появления в таких проектах, как «Фронт», «Немедленное реагирование», «Одна жизнь на двоих». Также широко известен Владимир Маслаков по сериалу «Морские дьяволы», где он исполнил одну из главных ролей. Как режиссер является создателем спектакля «Забыть Герострата!», поставленного в 2009 году. Кроме того, профессионально занимается дубляжом и озвучиванием для российского проката иностранных картин.