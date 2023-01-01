Приключения Пети и волка
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Детям
Приключения Пети и волка

Приключения Пети и волка (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

8.82018, Приключения Пети и волка 1 сезон
Мультсериалы12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о приключениях обычного школьника Пети и его друга Волка, связывающего мир людей с миром сказок. Петя помогает волшебным героям решать их волшебные проблемы, требующие нестандартного подхода.

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Рейтинг

8.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Пети и волка»

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