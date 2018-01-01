Приключения Пети и волка. Серия 3
Wink
Сериалы
Приключения Пети и волка
1-й сезон
3-я серия

Приключения Пети и волка (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.82018, Приключения Пети и волка. Серия 3
Мультсериалы12+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История о приключениях обычного школьника Пети и его друга Волка, связывающего мир людей с миром сказок. Петя помогает волшебным героям решать их волшебные проблемы, требующие нестандартного подхода.

Сериал Приключения Пети и волка 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Пети и волка»