Приключения Пети и волка (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн

8.92018, Дело о внутреннем волке
Мультсериалы12+
О сериале

История о приключениях обычного школьника Пети и его друга Волка, связывающего мир людей с миром сказок. Петя помогает волшебным героям решать их волшебные проблемы, требующие нестандартного подхода.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

