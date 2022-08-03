Приключения Пети и волка. Сезон 1
Wink
Детям
Приключения Пети и волка
1-й сезон

Приключения Пети и волка (мультсериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.92018, Приключения Пети и волка. Сезон 1 78 серий
Мультсериалы, Семейный12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История о приключениях обычного школьника Пети и его друга Волка, связывающего мир людей с миром сказок. Петя помогает волшебным героям решать их волшебные проблемы, требующие нестандартного подхода.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Пети и волка»