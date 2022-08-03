WinkДетямПриключения Пети и волка1-й сезонДело о нечаянном проклятии
Приключения Пети и волка (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.92018, Дело о нечаянном проклятии
Мультсериалы12+
Серия в подписке «Wink Дети»
Сезоны и серии
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 1
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 2
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 3
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 4
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 5
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 6
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 7
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 8
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 9
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 10
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 11
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 12
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 13
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 14
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 15
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 16
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 17
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 18
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 19
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 20
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 21
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 22
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 23
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 24
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 25
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 26
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 27
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 28
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 29
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 30
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 31
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 32
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 33
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 34
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 35
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 36
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 37
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 38
- 12+11 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 39
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 40
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 41
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 42
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 43
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 44
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 45
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 46
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 47
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 48
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 49
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 50
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 51
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 52
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 53
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 54
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 55
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 56
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 57
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 58
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 59
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 60
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 61
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 62
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 63
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 64
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 65
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 66
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 67
- 12+12 мин
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 68
- 12+Скоро
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 69
- 12+Скоро
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 70
- 12+Скоро
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 71
- 12+Скоро
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 72
- 12+Скоро
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 73
- 12+Скоро
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 74
- 12+Скоро
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 75
- 12+Скоро
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 76
- 12+Скоро
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 77
- 12+Скоро
Приключения Пети и волка
Сезон 1 Серия 78
О сериале
История о приключениях обычного школьника Пети и его друга Волка, связывающего мир людей с миром сказок. Петя помогает волшебным героям решать их волшебные проблемы, требующие нестандартного подхода.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АЛРежиссёр
Алексей
Лебедев
- ВЛРежиссёр
Владимир
Ли
- РСРежиссёр
Роман
Соколов
- АГРежиссёр
Алексей
Горбунов
- ИЧАктёр
Иван
Чабан
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- АГАктриса
Анна
Геллер
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- КБАктриса
Ксения
Бржезовская
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- ВШАктриса
Вероника
Шувалова
- АБАктриса
Александра
Борисова
- АЛСценарист
Алексей
Лебедев
- ВЗСценарист
Владимир
Заморин
- ИКСценарист
Иордан
Кефалиди
- ВАСценарист
Виктория
Агафонова
- АЛПродюсер
Алексей
Лебедев
- БМПродюсер
Борис
Машковцев
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- ОБКомпозитор
Олег
Белов
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин