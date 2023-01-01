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Приключения Пети и волка
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Пети и волка»

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Пети и волка»

Режиссёры

Алексей Лебедев

Алексей Лебедев

Режиссёр
Владимир Ли

Владимир Ли

Режиссёр
Роман Соколов

Роман Соколов

Режиссёр
Алексей Горбунов

Алексей Горбунов

Режиссёр

Актёры

Иван Чабан

Иван Чабан

АктёрПетя
Владимир Маслаков

Владимир Маслаков

АктёрВолк / Баба-Яга / голова Змея Горыныча
Анна Геллер

Анна Геллер

АктрисаВаря / Русалка
Андрей Лёвин

Андрей Лёвин

АктёрВитя / Царь Горох / голова Змея Горыныча
Михаил Хрусталёв

Михаил Хрусталёв

АктёрНиколай Семенович / царь / богатырь
Ксения Бржезовская

Ксения Бржезовская

Актрисадочь Бабы-Яги
Елена Шульман

Елена Шульман

АктрисаМарья Ивановна / Царевна-лягушка / Русалка
Максим Сергеев

Максим Сергеев

АктёрКощей / граф Дракула / Джинн / Френки
Вероника Шувалова

Вероника Шувалова

Актрисаозвучка
Александра Борисова

Александра Борисова

Актрисаозвучка

Сценаристы

Алексей Лебедев

Алексей Лебедев

Сценарист
Владимир Заморин

Владимир Заморин

Сценарист
Иордан Кефалиди

Иордан Кефалиди

Сценарист
Виктория Агафонова

Виктория Агафонова

Сценарист

Продюсеры

Алексей Лебедев

Алексей Лебедев

Продюсер
Борис Машковцев

Борис Машковцев

Продюсер
Юлия Осетинская

Юлия Осетинская

Продюсер

Монтажёры

Аркадий Муратов

Аркадий Муратов

Монтажёр

Композиторы

Олег Белов

Олег Белов

Композитор
Игорь Вдовин

Игорь Вдовин

Композитор