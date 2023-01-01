WinkДетямПриключения Пети и волкаАктёры и съёмочная группа сериала «Приключения Пети и волка»
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Пети и волка»
Актёры
АктёрПетя
Иван Чабан
АктёрВолк / Баба-Яга / голова Змея Горыныча
Владимир Маслаков
АктрисаВаря / Русалка
Анна Геллер
АктёрВитя / Царь Горох / голова Змея Горыныча
Андрей Лёвин
АктёрНиколай Семенович / царь / богатырь
Михаил Хрусталёв
Актрисадочь Бабы-Яги
Ксения Бржезовская
АктрисаМарья Ивановна / Царевна-лягушка / Русалка
Елена Шульман
АктёрКощей / граф Дракула / Джинн / Френки
Максим Сергеев
Актрисаозвучка
Вероника Шувалова
Актрисаозвучка