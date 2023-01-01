Биография

Анна Геллер – актриса, играет в театре и кино, занимается озвучиванием. Родилась в 1975 году. В школьные годы отдавала предпочтение литературе. Экзамены в театральную академию сдала с первой попытки, попала на курс режиссера С. Спивака. По завершении обучения в 1999 году получила приглашение от руководителя курса в Молодежный театр на Фонтанке. Двойра в спектакле «Крики из Одессы» стала первой ролью Анны Геллер. Кинематографическая карьера актрисы началась с участия в фильме «Агент национальной безопасности». Удачный дебют обеспечил начинающей артистке занятость в отечественных сериалах. Одну из главных ролей исполнила Геллер в фильме 2004 года «Экстренное торможение». Главная роль досталась актрисе и в сериале «Большая прогулка». Мелодрама «Наваждение», в которой Геллер пришлось решать сложные актерские задачи, раскрыла талант повзрослевшей актрисы. Ее роли в последующих проектах становятся интересней, объемней, глубже. Научная сотрудница исследовательской лаборатории, центральный персонаж сериала «Иные», запомнилась неравнодушному зрителю. Помимо съемок актриса участвует в озвучивании фильмов иностранного производства.