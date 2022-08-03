Угадай, кто? (фильм, 2005) смотреть онлайн

Саймону предстоит познакомиться с отцом невесты, который понятия не имеет, что будущий зять — белый. Расово заряженный ромком «Угадай, кто?» — фильм, главные роли в котором исполнили Зои Салдана и Эштон Кутчер.



Для Саймона и Терезы наступает волнительный день: пара уже обручилась, но родителям Терезы только предстоит об этом узнать. Девушка выбрала для этого памятную дату — 25-ю годовщину родительского брака. Есть только одна загвоздка: семья Терезы не знает, что Саймон — типичный белый мужчина, так что первая встреча проходит неловко. С этого момента будущий тесть начинает пристально следить за Саймоном, пытаясь доказать, что он недостоин дочери.



Узнайте, сумеет ли парень расположить к себе родителей невесты — смотрите фильм «Угадай, кто?» в подписке Amediateka на Wink.

