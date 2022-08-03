Угадай, кто? (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
Саймону предстоит познакомиться с отцом невесты, который понятия не имеет, что будущий зять — белый. Расово заряженный ромком «Угадай, кто?» — фильм, главные роли в котором исполнили Зои Салдана и Эштон Кутчер.
Для Саймона и Терезы наступает волнительный день: пара уже обручилась, но родителям Терезы только предстоит об этом узнать. Девушка выбрала для этого памятную дату — 25-ю годовщину родительского брака. Есть только одна загвоздка: семья Терезы не знает, что Саймон — типичный белый мужчина, так что первая встреча проходит неловко. С этого момента будущий тесть начинает пристально следить за Саймоном, пытаясь доказать, что он недостоин дочери.
Узнайте, сумеет ли парень расположить к себе родителей невесты — смотрите фильм «Угадай, кто?» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- КРРежиссёр
Кевин
Родни Салливан
- БМАктёр
Берни
Мак
- Актёр
Эштон
Кутчер
- Актриса
Зои
Салдана
- ДСАктриса
Джудит
Скотт
- ХУАктёр
Хэл
Уильямс
- КСАктриса
Келли
Стюарт
- РКАктёр
Роберт
Кертис-Браун
- Актёр
РонРико
Ли
- ПНАктриса
Пола
Ньюсом
- ФРАктёр
Фил
Ривз
- УРСценарист
Уильям
Роуз
- ПТСценарист
Питер
Толан
- ДГПродюсер
Джейсон
Голдберг
- Продюсер
Эрвин
Стофф
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- ИРАктриса дубляжа
Ирина
Ракшина
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ПСМонтажёр
Пол
Сейдор
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи