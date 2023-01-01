Биография

Дженно Топпинг (Jenno Topping) – продюсер из США. Родилась в 1970 году, детские годы провела в пригороде Нью-Йорка. Работает над производством драм, комедий, боевиков. В фильмах Дженно Топпинг много динамичных сцен и второстепенных персонажей. Карьеру в кино американка начала в 1991 году. Первая работа – ассистент режиссера-постановщика на съемках фильма «Восторг». В 1995 году стала сопродюсером комедии «Семейка Брэди». После завершения дебютных проектов приостановила карьеру, через несколько лет вернулась в профессию с кассовым боевиком «Ангелы Чарли». Затем выпустила еще несколько успешных фильмов. Единственную актерскую роль Дженно Топпинг сыграла в британском триллере «Инцидент на Лох-Нессе». Женщина замужем, супруг тоже продюсер. У пары трое детей. За работу над фильмами «Скрытые фигуры» и «Ford против Ferrari» продюсер Дженно Топпинг получила два «Оскара». После выпуска комедийного боевика «Шпион» стала победительницей премии «Золотой Глобус». Фильмы «Исход: Цари и боги» и «Планета обезьян: Революция» принесли Топпинг крупный финансовый успех. Несколько лет талантливая американка возглавляет кинокомпанию Chernin Entertainment.