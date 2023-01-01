Пиратская школа
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Пиратская школа

Пиратская школа (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

7.82018, Пиратская школа 1 сезон
Мультсериалы6+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Школьники, как известно, бывают разные. Среди них встречаются будущие музыканты и писатели, программисты и юристы, волшебники и даже пираты. На маленьком отдаленном острове, окруженном бескрайними морями, была открыта специальная Пиратская школа, где учатся дети из пиратских семей. Среди них – троица лучших друзей Бобо, Киль и Фитиль. Они совсем не похожи друг на друга, что не мешает им быть не разлей вода.

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8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пиратская школа»

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