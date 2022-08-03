Пиратская школа (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Школьники, как известно, бывают разные. Среди них встречаются будущие музыканты и писатели, программисты и юристы, волшебники и даже пираты. На маленьком отдаленном острове, окруженном бескрайними морями, была открыта специальная Пиратская школа, где учатся дети из пиратских семей. Среди них – троица лучших друзей Бобо, Киль и Фитиль. Они совсем не похожи друг на друга, что не мешает им быть не разлей вода.

