Пиратская школа. Серия 5
Wink
Детям
Пиратская школа
1-й сезон
5-я серия

Пиратская школа (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

7.92018, Пиратская школа. Серия 5
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Школьники, как известно, бывают разные. Среди них встречаются будущие музыканты и писатели, программисты и юристы, волшебники и даже пираты. На маленьком отдаленном острове, окруженном бескрайними морями, была открыта специальная Пиратская школа, где учатся дети из пиратских семей. Среди них – троица лучших друзей Бобо, Киль и Фитиль. Они совсем не похожи друг на друга, что не мешает им быть не разлей вода.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пиратская школа»