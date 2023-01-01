Бандитский Петербург 2: Адвокат (сериал, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Дмитрий Певцов, Алексей Серебряков и Ольга Дроздова в продолжении отечественного хита о криминальных разборках в Петербурге 90-х.



Действие сериала начинается в 1982 году, когда два лучших друга и однокурсника Сережа и Олег влюбляются в девушку по имени Катя. Однако их мечты о счастливой любви рушатся, когда Катя заявляет о своей свадьбе с московским коммерсантом. Олег решает бросить учебу и отправиться добровольцем в Афганистан, а Сережа продолжает обучение и затем устраивается на работу в прокуратуру. Десять лет спустя жизнь Сергея резко меняется, когда он узнает, что его родители были жестоко убиты в собственной квартире. Понимая, что с помощью закона справедливости не добиться, мужчина уходит из прокуратуры и становится адвокатом. В поисках правды он вступает в контакт с криминальной группировкой, чьим лидером является его старый друг Олег...



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