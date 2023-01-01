Бандитский Петербург 2: Адвокат (сериал, 2000) смотреть онлайн
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Сюжет
Дмитрий Певцов, Алексей Серебряков и Ольга Дроздова в продолжении отечественного хита о криминальных разборках в Петербурге 90-х.
Действие сериала начинается в 1982 году, когда два лучших друга и однокурсника Сережа и Олег влюбляются в девушку по имени Катя. Однако их мечты о счастливой любви рушатся, когда Катя заявляет о своей свадьбе с московским коммерсантом. Олег решает бросить учебу и отправиться добровольцем в Афганистан, а Сережа продолжает обучение и затем устраивается на работу в прокуратуру. Десять лет спустя жизнь Сергея резко меняется, когда он узнает, что его родители были жестоко убиты в собственной квартире. Понимая, что с помощью закона справедливости не добиться, мужчина уходит из прокуратуры и становится адвокатом. В поисках правды он вступает в контакт с криминальной группировкой, чьим лидером является его старый друг Олег...
Сможет ли Сергей найти убийц родителей и отомстить им, узнаете в культовой отечественной драме «Бандитский Петербург 2: Адвокат». Сериал смотреть онлайн 2000 в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- ОДАктриса
Ольга
Дроздова
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Лев
Борисов
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ЮКАктёр
Юрий
Ковалев
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- Актёр
Сергей
Барковский
- ВААктёр
Владимир
Амеров
- Актёр
Олег
Басилашвили
- Сценарист
Владимир
Бортко
- ВМСценарист
Вадим
Михайлов
- АШСценарист
Альбина
Шульгина
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- ЛМПродюсер
Леонид
Маркин
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- ИККомпозитор
Игорь
Корнелюк