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Бандитский Петербург 2: Адвокат
Актёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат»

Актёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат»

Режиссёры

Владимир Бортко

Владимир Бортко

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов

АктёрСергей Александрович Челищев
Ольга Дроздова

Ольга Дроздова

АктрисаЕкатерина Дмитриевна Званцева
Алексей Серебряков

Алексей Серебряков

АктёрОлег Андреевич Званцев
Лев Борисов

Лев Борисов

АктёрГоворов Виктор Павлович
Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

АктёрГурген
Юрий Ковалев

Юрий Ковалев

АктёрАнатолий Георгиевич Решетов
Анатолий Петров

Анатолий Петров

Актёропер Валерий Степанович Чернов
Сергей Барковский

Сергей Барковский

АктёрМихаил Либман
Владимир Амеров

Владимир Амеров

АктёрРезо
Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

Актёрпрокурор Николай Степанович Прохоренко

Сценаристы

Владимир Бортко

Владимир Бортко

Сценарист
Вадим Михайлов

Вадим Михайлов

Сценарист
Альбина Шульгина

Альбина Шульгина

Сценарист
Андрей Константинов

Андрей Константинов

Сценарист

Продюсеры

Леонид Маркин

Леонид Маркин

Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Дьячков

Сергей Дьячков

Актёр дубляжа
Артур Ваха

Артур Ваха

Актёр дубляжа
Игорь Ефимов

Игорь Ефимов

Актёр дубляжа
Валерий Захарьев

Валерий Захарьев

Актёр дубляжа
Анна Геллер

Анна Геллер

Актриса дубляжа

Операторы

Валерий Мюльгаут

Валерий Мюльгаут

Оператор

Композиторы

Игорь Корнелюк

Игорь Корнелюк

Композитор