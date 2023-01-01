WinkСериалыБандитский Петербург 2: АдвокатАктёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат�»
Актёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат»
Режиссёры
Актёры
АктёрСергей Александрович Челищев
Дмитрий Певцов
АктрисаЕкатерина Дмитриевна Званцева
Ольга Дроздова
АктёрОлег Андреевич Званцев
Алексей Серебряков
АктёрГоворов Виктор Павлович
Лев Борисов
АктёрГурген
Армен Джигарханян
АктёрАнатолий Георгиевич Решетов
Юрий Ковалев
Актёропер Валерий Степанович Чернов
Анатолий Петров
АктёрМихаил �Либман
Сергей Барковский
АктёрРезо
Владимир Амеров
Актёрпрокурор Николай Степанович Прохоренко