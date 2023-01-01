Биография

Олег Басилашвили — российский актер, народный артист СССР и РСФСР, обладатель множества театральных, кинематографических и государственных наград. Родился в Москве 26 сентября 1934 года. Юный Олег Басилашвили не отличался успехами в учебе, особенно тяжело ему давались точные науки. Его тянуло к искусству, свои первые роли Олег сыграл, когда участвовал в любительских театральных постановках. После средней школы он сразу поступил в МХАТ. Дебют Олега Басилашвили в кино состоялся в 1956 году в драматической картине «Невеста». Затем он снялся в таких известных фильмах, как, «Гранатовый браслет» и «Дни Турбиных». Звездным в карьере Басилашвили стал фильм «Служебный роман», после проката которой он обрел всенародную известность. После актер исполнил удачные роли в картинах «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Мастер и Маргарита».