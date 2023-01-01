Небесные ласточки
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Небесные ласточки

Небесные ласточки (сериал, 1976) смотреть онлайн

9.51976, Небесные ласточки 1 сезон
Комедии, Мини-сериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Скромная воспитанница пансиона мечтает о театре, а родители собираются без спросу выдать ее замуж за неизвестного военного. Да и военного этого никто не спрашивал о согласии. Но браку по расчету не суждено было состояться, ибо в нашей истории замешан еще один мечтатель — еще более скромный музыкант Селестен, он же блистательный композитор Флоридор, написавший очаровательную оперетту...

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Небесные ласточки»

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