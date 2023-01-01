Биография

Сергей Захаров — российский и советский актер и певец. Обладатель знаменитого баритона. Народный артист РФ, победитель конкурсов в Дрездене, в Сопоте, в Болгарии и не только. Родился в Николаеве 1 мая 1950 года. В 5 лет будущий артист уже начал петь. В годы службы в армии участвовал в художественной самодеятельности, стал участником музыкального коллектива. В 1971 году поступил в музыкальное училище. Еще во время учебы Сергей начал солировать в эстрадном оркестре. Через два года после поступления вынужден бросить учебу, так как решил переехать из Москвы в Ленинград. Там продолжил обучение в местном музучилище. В те годы Сергей подрабатывал, исполняя песни в ресторанах. В 1975 году Сергей Захаров впервые снялся в кино — в музыкальном фильме «Небесные ласточки», где исполнил главную роль. В 80-е и 90-е актер работал в музыкальных учреждениях и солировал в арт-агентстве. С сольными выступлениями выступил в 40 странах мира. В репертуаре Сергея Захарова не только эстрадные, но и оперные композиции. Позже Сергей стал ведущим на радио.