Биография

Ия Нинидзе — советская, грузинская и российская актриса театра и кино, удостоившаяся почетных званий заслуженной артистки Грузинской ССР, народной артистки Грузии, а позднее и заслуженной артистки России. Родилась в Тбилиси 8 сентября 1960 года. Отец Ии работал телевизионным режиссером, что повлияло на выбор будущей профессии. В юности она серьезно увлекалась танцами, училась в хореографическом училище, затем поступила во ВГИК, занималась на курсе Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. Дебют в кино состоялся в 1969 году, когда Ия получила роль Софико в комедии «Не горюй» Георгия Данелии. Актрисе в то время было всего восемь лет. Ия Нинидзе запомнилась зрителю многим ролями. Ее можно увидеть в мюзикле «Мелодии Верийского квартала», комедийной ленте «Первая ласточка». Последующими киноработами актрисы стали такие фильмы, как «Небесные ласточки», «Слезы капали», «Покаяние», «Как дома, как дела?», «Улыбайся». Также Ия снималась и в телевизионных сериалах «Простые истины», «Марш Турецкого», «Васильевский остров», «Море. Горы. Керамзит», «Отель Элеон», «Чужая кровь».