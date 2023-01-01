Нина (сериал, 2001) смотреть онлайн

Сезоны и серии
- 16+51 мин
Нина
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+53 мин
Нина
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+52 мин
Нина
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+53 мин
Нина
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+51 мин
Нина
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Нина
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+46 мин
Нина
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+52 мин
Нина
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Известная манекенщица и фотомодель Нина, увлеченная своей профессией - любящая мать и верная жена. Ее жизнь круто меняется после исчезновения мужа Саши. Счастливая жизнь и карьера потеряны навсегда. Встреча с Михаилом вновь зарождает в Нине надежду на счастье и любовь. Все идет хорошо, пока вдруг из ниоткуда не появляется Александр. Груз прошлого снова меняет ее жизнь.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Краснопольский
- Режиссёр
Валерий
Усков
- СЧАктриса
Светлана
Чуйкина
- ВКАктёр
Василий
Краснопольский
- Актёр
Виктор
Раков
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актёр
Александр
Балуев
- ИНАктриса
Ия
Нинидзе
- Актриса
Людмила
Артемьева
- ГЛАктриса
Галина
Летушова
- ВВАктё�р
Вячеслав
Войнаровский
- НГАктриса
Наталья
Гончарова
- ИАСценарист
Илья
Авраменко
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- ВДХудожник
Владимир
Донсков
- МИМонтажёр
Михаил
Иванов
- ВЯОператор
Виктор
Якушев
- ТЗОператор
Тимур
Зельма
- ВККомпозитор
Владимир
Комаров