Нина
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Нина

Нина (сериал, 2001) смотреть онлайн

9.42001, Нина 1 сезон
Мелодрамы, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Известная манекенщица и фотомодель Нина, увлеченная своей профессией - любящая мать и верная жена. Ее жизнь круто меняется после исчезновения мужа Саши. Счастливая жизнь и карьера потеряны навсегда. Встреча с Михаилом вновь зарождает в Нине надежду на счастье и любовь. Все идет хорошо, пока вдруг из ниоткуда не появляется Александр. Груз прошлого снова меняет ее жизнь.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нина»

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