Нина (сериал, 2001) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Известная манекенщица и фотомодель Нина, увлеченная своей профессией - любящая мать и верная жена. Ее жизнь круто меняется после исчезновения мужа Саши. Счастливая жизнь и карьера потеряны навсегда. Встреча с Михаилом вновь зарождает в Нине надежду на счастье и любовь. Все идет хорошо, пока вдруг из ниоткуда не появляется Александр. Груз прошлого снова меняет ее жизнь.



Сериал Нина 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.