Нина (сериал, 2001) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
9.42001, Нина. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама, Криминал16+
Сезоны и серии
О сериале
Известная манекенщица и фотомодель Нина, увлеченная своей профессией - любящая мать и верная жена. Ее жизнь круто меняется после исчезновения мужа Саши. Счастливая жизнь и карьера потеряны навсегда. Встреча с Михаилом вновь зарождает в Нине надежду на счастье и любовь. Все идет хорошо, пока вдруг из ниоткуда не появляется Александр. Груз прошлого снова меняет ее жизнь.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Краснопольский
- Режиссёр
Валерий
Усков
- СЧАктриса
Светлана
Чуйкина
- ВКАктёр
Василий
Краснопольский
- Актёр
Виктор
Раков
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актёр
Александр
Балуев
- ИНАктриса
Ия
Нинидзе
- Актриса
Людмила
Артемьева
- ГЛАктриса
Галина
Летушова
- ВВАктёр
Вячеслав
Войнаровский
- НГАктриса
Наталья
Гончарова
- ИАСценарист
Илья
Авраменко
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- ВДХудожник
Владимир
Донсков
- МИМонтажёр
Михаил
Иванов
- ВЯОператор
Виктор
Якушев
- ТЗОператор
Тимур
Зельма
- ВККомпозитор
Владимир
Комаров