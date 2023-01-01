Биография

Валерий Усков – режиссер, сценарист, родился 22 апреля 1933 г. Был удостоен звания народного артиста и нескольких орденов за вклад в отечественный кинематограф. Является лауреатом Государственной премии. Фильмография режиссера насчитывает более 30 полнометражных фильмов и сериалов. В 1961 году стал выпускником ВГИКа по специальности режиссер (курс И. П. Копалина). Первым фильмом Валерия Ускова стала военная драма «Самый медленный поезд». Над фильмом режиссер работал вместе со своим троюродным братом В. Краснопольским, с которым создавал и последующие свои кинокартины. Одной из ярких работ Ускова стал многосерийный советский фильм «Тени исчезают в полдень» (1971). С 1973 года режиссер работал над эпическим многосерийным фильмом «Вечный зов» о событиях первой половины 20 века. С 2002 по 2008 год снимал сериал «Две судьбы», рейтинговая телесага состоит из 4 сезонов, всего 56 серий. Еще один популярный многосерийный фильм «Дом с лилиями» был признан лучшим сериалом, получил три приза Всероссийском фестивале «Виват кино России!». Валерий Усков также работал над театральными постановками. Режиссер был дважды женат. Свою первую супругу, актрису Людмилу Давыдову снял в картине «Тени исчезают в полдень».