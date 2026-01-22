Соучастие в убийстве (фильм, 1985) смотреть онлайн

Соучастие в убийстве
Криминал, Детектив96 мин0+
О фильме

Бет Тайсон убита в своем особняке. Старший инспектор Филдс, инспектор Брамелл и сыщик Филберт представляют три разные версии этого преступления.

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соучастие в убийстве»