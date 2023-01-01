Биография

Вадим Александров — советский и российский актер. Родился в мае 1939 года. Заслуженный артист Российской Федерации. Учился в Щепкинском театральном училище в мастерской Леонида Волкова. После окончания вуза выступал в Центральном детском театре. С 1988 играл на сцене театра Олега Табакова, получил лестную оценку о своих работах от театрального мэтра. Среди его театральных работ роли в «Матросской тишине», «Ревизоре», «Мифе о Дон-Жуане», «Станционном смотрителе» и во многих других постановках. Первую роль в кино Александров сыграл еще в 1967 году, но известность ему принес Петрушка из музыкальной сказки «Горя бояться — счастья не видать». В 70-80-х годах актер снимался на многих знаменитых советских киностудиях, но большинство его ролей были второго плана. Зрителям запомнились фильмы с участием Александрова: «Усатый нянь», «Мы из джаза», «Женщина, которая поет» и «Возвращение Будулая». Начиная с 2000 года актер стал сниматься в известных телевизионных сериалах, в том числе в «Театральном романе», «Зверобое», «Леснике», «Инспекторе Купере». Одна из его последних работ — сериал «LOVE IS».