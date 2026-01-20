Любимая женщина механика Гаврилова (фильм, 1981) смотреть онлайн

Любимая женщина механика Гаврилова
Мелодрама, Комедия75 мин0+
Все началось с того, что судовой механик Гаврилов не явился на собственную свадьбу. Рита прождала его весь день, страдая и надеясь. А дальше... Дальше - история любви.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любимая женщина механика Гаврилова»