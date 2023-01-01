Сергей Бодров
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 28 июня 1948 г. (76 лет)
Биография
Сергей Бодров — режиссер, сценарист и продюсер. Двукратный номинант на премию «Оскар». Родился в Хабаровске 28 июня 1948 года. Мечтал стать жокеем и журналистом, однако после школы поступил на факультет летательных аппаратов Московского энергетического института. В 1970 году принимал участие в конкурсе журнала «Крокодил» и занял третье место. Позже окончил сценарное отделение Всесоюзного государственного института кинематографии имени Герасимова. Публиковал рассказы в «Литературной газете», за один из которых получил премию «Золотой теленок». Фильмография Сергея Бодрова включает в себя более 50 работ. По своим сценариям он снял такие картины, как «Монгол», «Кавказский пленник», «Дышите свободно», «Дочь якудзы». Также выступил режиссером кинолент «Седьмой сын», «Бегущий свободным».
Фильмография
Сценарист
- 8.4
Дочь Якудзы2010, 81 мин
- 8.5
Баксы2008, 82 мин
- 9.2
Монгол2007, 108 мин
- 8.2
Шиzа2004, 83 мин
- 8.5
Медвежий поцелуй2002, 94 мин
- 9.4
Сестры2001, 80 мин
- 7.7
Наш человек в Сан-Ремо1990, 99 минБесплатно
- 5.6
На помощь, братцы!1988, 65 минБесплатно
- 9.4
Не ходите, девки, замуж1985, 64 минБесплатно
- 9.3
Юрка — сын командира1984, 69 минБесплатно
- 8.7
Очень важная персона1984, 67 минБесплатно
- 9.4
Баламут1979, 85 минБесплатно
- 8.6
Моя Анфиса1979, 69 минБесплатно