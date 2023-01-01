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Сергей Бодров
Сергей Бодров

Сергей Бодров

Карьера
Режиссёр, Сценарист, Продюсер
Дата рождения
28 июня 1948 г. (76 лет)

Биография

Сергей Бодров — режиссер, сценарист и продюсер. Двукратный номинант на премию «Оскар». Родился в Хабаровске 28 июня 1948 года. Мечтал стать жокеем и журналистом, однако после школы поступил на факультет летательных аппаратов Московского энергетического института. В 1970 году принимал участие в конкурсе журнала «Крокодил» и занял третье место. Позже окончил сценарное отделение Всесоюзного государственного института кинематографии имени Герасимова. Публиковал рассказы в «Литературной газете», за один из которых получил премию «Золотой теленок». Фильмография Сергея Бодрова включает в себя более 50 работ. По своим сценариям он снял такие картины, как «Монгол», «Кавказский пленник», «Дышите свободно», «Дочь якудзы». Также выступил режиссером кинолент «Седьмой сын», «Бегущий свободным».

Фильмография

Режиссёр

Сценарист

Продюсер