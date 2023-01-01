Биография

Сергей Бодров — режиссер, сценарист и продюсер. Двукратный номинант на премию «Оскар». Родился в Хабаровске 28 июня 1948 года. Мечтал стать жокеем и журналистом, однако после школы поступил на факультет летательных аппаратов Московского энергетического института. В 1970 году принимал участие в конкурсе журнала «Крокодил» и занял третье место. Позже окончил сценарное отделение Всесоюзного государственного института кинематографии имени Герасимова. Публиковал рассказы в «Литературной газете», за один из которых получил премию «Золотой теленок». Фильмография Сергея Бодрова включает в себя более 50 работ. По своим сценариям он снял такие картины, как «Монгол», «Кавказский пленник», «Дышите свободно», «Дочь якудзы». Также выступил режиссером кинолент «Седьмой сын», «Бегущий свободным».