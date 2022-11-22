Шиzа
Wink
Фильмы
Шиzа
8.32004, Шиzа
Триллер, Спортивный83 мин18+
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Шиzа (фильм, 2004) смотреть онлайн

О фильме

Шиза - прозвище 15-тилетнего пацана, живущего с матерью и ее любовником, Сакурой. Белить сарай, играть в футбол и делать все, как Сакура - любимые занятия Шизы. Похоже, Бог сделал мозг Шизы чуть меньше, чем у других, но зато дал ему огромное сердце.

Шиза хочет быть нормальным, как Сакура. Основной заработок Сакуры - кулачные бои. Деньги, власть, женщины и циничное отношение к другим - из этого состоит жизнь Сакуры. В эту жизнь и тянет Шизу, она ему нравится.

Но когда на ринге убивают человека, сомнение в нормальности этой жизни закрадывается в сердце Шизы. И сомнение в правильности своего чувства к Сакуре…

Страна
Франция, Германия, Россия, Казахстан
Жанр
Спортивный, Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шиzа»