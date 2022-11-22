8.32004, Шиzа
Триллер, Спортивный83 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Шиzа (фильм, 2004) смотреть онлайн
О фильме
Шиза - прозвище 15-тилетнего пацана, живущего с матерью и ее любовником, Сакурой. Белить сарай, играть в футбол и делать все, как Сакура - любимые занятия Шизы. Похоже, Бог сделал мозг Шизы чуть меньше, чем у других, но зато дал ему огромное сердце.
Шиза хочет быть нормальным, как Сакура. Основной заработок Сакуры - кулачные бои. Деньги, власть, женщины и циничное отношение к другим - из этого состоит жизнь Сакуры. В эту жизнь и тянет Шизу, она ему нравится.
Но когда на ринге убивают человека, сомнение в нормальности этой жизни закрадывается в сердце Шизы. И сомнение в правильности своего чувства к Сакуре…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ГОРежиссёр
Гульшад
Омарова
- ОНАктёр
Олжас
Нусупбаев
- ОЛАктриса
Ольга
Ландина
- ЭТАктёр
Эдуард
Табишев
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- ГЕАктриса
Гульнара
Ералиева
- НКАктёр
Нуртай
Канагат
- ЖМАктёр
Жорабек
Мусабаев
- ББАктёр
Бахытбек
Баймуханбетов
- МИАктёр
Мухит
Изимов
- ГТАктёр
Гайратджан
Тохгибакиев
- Сценарист
Сергей
Бодров
- ГОСценарист
Гульшад
Омарова
- САПродюсер
Сергей
Азимов
- Продюсер
Сергей
Бодров
- АШПродюсер
Алек
Шульман
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- Актёр дубляжа
Геннадий
Смирнов
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- Актёр дубляжа
Ян
Цапник
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ХКОператор
Хасанбек
Кыдыралиев