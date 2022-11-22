Шиза - прозвище 15-тилетнего пацана, живущего с матерью и ее любовником, Сакурой. Белить сарай, играть в футбол и делать все, как Сакура - любимые занятия Шизы. Похоже, Бог сделал мозг Шизы чуть меньше, чем у других, но зато дал ему огромное сердце.



Шиза хочет быть нормальным, как Сакура. Основной заработок Сакуры - кулачные бои. Деньги, власть, женщины и циничное отношение к другим - из этого состоит жизнь Сакуры. В эту жизнь и тянет Шизу, она ему нравится.



Но когда на ринге убивают человека, сомнение в нормальности этой жизни закрадывается в сердце Шизы. И сомнение в правильности своего чувства к Сакуре…

