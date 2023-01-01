Биография

Виктор Сухоруков – актер советского и российского кино, народный артист РФ, обладатель ордена Дружбы и ордена Почета за вклад в развитие российского искусства. Он мастерски перевоплощается в убийц, военных, священнослужителей, режиссеров. За свою творческую карьеру он стал лауреатом премий «Ника», «Белый слон», «Золотой грифон» и дважды обладателем премии «Золотой орел». Благодаря огромному количеству разноплановых ролей Виктор Сухоруков стал известен как уникальный и самобытный актер. Склонность к актерскому искусству окружающие заметили у Виктора еще в детстве. Он получал удовольствие, когда вызывал у людей смех. Кроме того, мальчик отлично пародировал актеров кино. В школе ему больше всего нравилась литература, его сочинения всегда заслуживали внимания педагога. Уже тогда он написал сценарий, который назвал «Судьба, или Такова жизнь». В 12 лет без разрешения родителей Виктор Сухоруков поехал на кастинг, который проходил на киностудии «Мосфильм». После окончания школы он провалил экзамены в театральный вуз и ушел в армию, а вернувшись работал электриком на заводе в течение 2-х лет. В 1974 г. Сухоруков снова пробует сдать экзамены в ГИТИС, на этот раз он легко проходит испытания. В 1978 г. получает диплом и едет Ленинград, чтобы стать участником труппы Театра комедии им. Акимова, затем за несколько лет он успел поработать в разных театрах и участвовал в антрепризах. Дверью в кинематограф для Виктора Сухорукова стал фильм «Бакенбарды», где он исполнил свою первую главную роль. Настоящую популярность ему принесла картина «Брат», после которой за ним надолго закрепилось амплуа отрицательного героя.