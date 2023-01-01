Виктор Сухоруков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 10 ноября 1951 г. (73 года)
Биография
Виктор Сухоруков – актер советского и российского кино, народный артист РФ, обладатель ордена Дружбы и ордена Почета за вклад в развитие российского искусства. Он мастерски перевоплощается в убийц, военных, священнослужителей, режиссеров. За свою творческую карьеру он стал лауреатом премий «Ника», «Белый слон», «Золотой грифон» и дважды обладателем премии «Золотой орел». Благодаря огромному количеству разноплановых ролей Виктор Сухоруков стал известен как уникальный и самобытный актер. Склонность к актерскому искусству окружающие заметили у Виктора еще в детстве. Он получал удовольствие, когда вызывал у людей смех. Кроме того, мальчик отлично пародировал актеров кино. В школе ему больше всего нравилась литература, его сочинения всегда заслуживали внимания педагога. Уже тогда он написал сценарий, который назвал «Судьба, или Такова жизнь». В 12 лет без разрешения родителей Виктор Сухоруков поехал на кастинг, который проходил на киностудии «Мосфильм». После окончания школы он провалил экзамены в театральный вуз и ушел в армию, а вернувшись работал электриком на заводе в течение 2-х лет. В 1974 г. Сухоруков снова пробует сдать экзамены в ГИТИС, на этот раз он легко проходит испытания. В 1978 г. получает диплом и едет Ленинград, чтобы стать участником труппы Театра комедии им. Акимова, затем за несколько лет он успел поработать в разных театрах и участвовал в антрепризах. Дверью в кинематограф для Виктора Сухорукова стал фильм «Бакенбарды», где он исполнил свою первую главную роль. Настоящую популярность ему принесла картина «Брат», после которой за ним надолго закрепилось амплуа отрицательного героя.
Фильмография
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 6.8
Пять процентов2023, 99 мин
- 6.7
Микулай2023, 105 мин
- 9.3
Чемпион мира2021, 138 минБесплатно
- 7.3
Илиана. Верь мне2019, 103 мин
- 8.8
Овечка Долли была злая и рано умерла2015, 115 мин
- 8.4
Небесный верблюд2015, 86 минБесплатно
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк2011, 82 мин
- 8.4
Дочь Якудзы2010, 81 мин
- 8.5
Пассажирка2008, 93 мин
- 9.2
Про Федота стрельца, удалого молодца2008, 73 мин
- 9.4
Жмурки2005, 105 мин
- 8.2
Шиzа2004, 83 мин
- 7.2
Ночной Продавец2004, 85 мин
- 9.4
Карлик Нос2003, 78 мин
- 6.7
Сказ про Федота-Стрельца2001, 101 мин
- 9.7
Брат 22000, 122 мин
- 7.1
Про уродов и людей1998, 88 мин
- 9.7
Брат1997, 95 мин
- 7.3
Замок1994, 109 минБесплатно