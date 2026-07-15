2025, Я ничего не помню 1 сезон
Триллер, Детектив18+
Серия в подписке «PREMIER»
Я ничего не помню (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+26 мин
Я ничего не помню
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Я ничего не помню
Сезон 1 Серия 2
- 18+27 мин
Я ничего не помню
Сезон 1 Серия 3
- 18+28 мин
Я ничего не помню
Сезон 1 Серия 4
- 18+25 мин
Я ничего не помню
Сезон 1 Серия 5
- 18+27 мин
Я ничего не помню
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Я ничего не помню
Сезон 1 Серия 7
- 18+27 мин
Я ничего не помню
Сезон 1 Серия 8
- 18+25 мин
Я ничего не помню
Сезон 1 Серия 9
- 18+29 мин
Я ничего не помню
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Обычный петербургский парень Макс получает травму головы и теряет память о событиях последних дней. Все, что он помнит, — свою возлюбленную Настю, к которой хочет вернуться. Стараясь восстановить недавние события, Макс узнает, что девушка планировала отправиться на ретрит, но пропала без вести. Остаётся выяснить, кто виноват в пропаже девушки, и какие события привели к трагедии.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Власкин
- МРАктриса
Мария
Риваль
- Актриса
Анна
Бегунова
- ДСАктёр
Денис
Самойлов
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- ТВСценарист
Татьяна
Воронина
- ЮОСценарист
Юрий
Овчинников
- ДВПродюсер
Дмитрий
Власкин
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- МЗХудожница
Мария
Золина
- МТХудожница
Марина
Танерова
- ЕУХудожница
Екатерина
Ушакова
- СШМонтажёр
Стас
Шмелев
- РСКомпозитор
Руслан
Сабиров