7.52025, Я ничего не помню. Сезон 1. Серия 8
Триллер, Детектив18+
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Я ничего не помню (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Обычный петербургский парень Макс получает травму головы и теряет память о событиях последних дней. Все, что он помнит, — свою возлюбленную Настю, к которой хочет вернуться. Стараясь восстановить недавние события, Макс узнает, что девушка планировала отправиться на ретрит, но пропала без вести. Остаётся выяснить, кто виноват в пропаже девушки, и какие события привели к трагедии.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Власкин
- МРАктриса
Мария
Риваль
- Актриса
Анна
Бегунова
- ДСАктёр
Денис
Самойлов
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- ТВСценарист
Татьяна
Воронина
- ЮОСценарист
Юрий
Овчинников
- ДВПродюсер
Дмитрий
Власкин
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- МЗХудожница
Мария
Золина
- МТХудожница
Марина
Танерова
- ЕУХудожница
Екатерина
Ушакова
- СШМонтажёр
Стас
Шмелев
- РСКомпозитор
Руслан
Сабиров