Обычный петербургский парень Макс получает травму головы и теряет память о событиях последних дней. Все, что он помнит, — свою возлюбленную Настю, к которой хочет вернуться. Стараясь восстановить недавние события, Макс узнает, что девушка планировала отправиться на ретрит, но пропала без вести. Остаётся выяснить, кто виноват в пропаже девушки, и какие события привели к трагедии.

