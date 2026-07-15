Я ничего не помню. Сезон 1. Серия 8
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Я ничего не помню
1-й сезон
8-я серия
7.52025, Я ничего не помню. Сезон 1. Серия 8
Триллер, Детектив18+

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Я ничего не помню (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Обычный петербургский парень Макс получает травму головы и теряет память о событиях последних дней. Все, что он помнит, — свою возлюбленную Настю, к которой хочет вернуться. Стараясь восстановить недавние события, Макс узнает, что девушка планировала отправиться на ретрит, но пропала без вести. Остаётся выяснить, кто виноват в пропаже девушки, и какие события привели к трагедии.

Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Я ничего не помню»