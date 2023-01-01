Владимир Верёвочкин

Биография

Владимир Веревочкин — российский актер кино, телевидения и театра. Родился в Воркуте 18 октября 1987 года. Будущий артист в юности занимался брейк-дансом. После переезда в Москву танцевал на Арбате и зарабатывал таким образом на жизнь. В 2007 году его пригласили на эпизодическую роль в сериале «Фотограф», а чуть позже — в Российский академический молодежный театр. После этого Веревочкин решил связать свою жизнь с актерством и оказался на курсе Валерия Гаркалина в Российском институте театрального искусства. Сегодня в фильмографии Владимира Веревочкина 36 работ. Он снялся в таких проектах, как «Практика», «Золотая рыбка», «После тебя», «Первый», «На краю», «Танки», «Подольские курсанты», «Летчик», «Братья».