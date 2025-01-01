Дороги Победы (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Запутанный и полный опасностей путь одного письма во время Великой Отечественной войны. Фильм «Дороги Победы» — вдохновляющая военная драма о переплетении человеческих судеб.
Сентябрь, 1941 год. По Ярославской железной дороге едет спецсостав с важным грузом. По дороге он проезжает разрушенную нацистскими войсками станцию и наполовину сгоревший поезд, в котором прячутся дети. Машинист спецсостава вопреки приказу решает спасти их, навлекая гнев армейского генерала. Один из ребят держит в руках письмо, которому, чтобы дойти до адресата, предстоит случайно и не очень попасть в руки самых разных людей: от высокопоставленного инженера-железнодорожника до кочегара и санитарки. Все они совершают подвиги, которые приближают Советский Союз к победе, а письмо — к его пункту назначения.
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СтранаРоссия
ЖанрИсторический
КачествоFull HD
Рейтинг
- РКРежиссёр
Роман
Косов
- Актёр
Тарас
Кузьмин
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актриса
Валерия
Ланская
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- СКАктёр
Савелий
Кудряшов
- Актёр
Сергей
Никоненко
- РКСценарист
Роман
Косов
- Сценарист
Кира
Худолей
- АКПродюсер
Антон
Калугин
- АТХудожница
Ангелина
Терехова
- ТКХудожница
Татьяна
Калинина
- ВВМонтажёр
Владислав
Вдовин
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- ЮДОператор
Юрий
Данилов
- АБКомпозитор
Арсен
Бадерхан