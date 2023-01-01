Валерий Афанасьев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 20 августа 1949 г. (75 лет)
Биография
Валерий Афанасьев — актер театра и кино, педагог и автор книги. Народный артист России. Родился в Москве 20 августа 1949 года. После окончания актерского факультета Высшего театрального училища имени Бориса Щукина в 1970 году получил главную роль в Московском драматическом театре имени Гоголя и служил там на протяжении 20 лет, пока не перешел вслед за режиссером Беляковичем в Театр на Юго-Западе. Спустя 20 лет Афанасьев перешел в Московский драматический театр имени Станиславского. С 2017 года Валерий — один из ведущих артистов труппы в столичном Малом театре. Валерий Афанасьев начал карьеру в кино с драматической картины 1971 года «Светлая речка Вздвиженка». Фильмография актера насчитывает 216 проектов, среди которых можно выделить ленты «Калашников», «Ширли-мырли», «Дневной поезд». Среди работ в многосерийных проектах стоит отметить мюзикл «Гардемарины, вперед!», криминальную драму «Гражданин начальник», детектив «Вызов», комедию «Между нами, девочками» и ситком «Ивановы-Ивановы».
Фильмография
Актёр
- 8.6
Сердечная недостаточность2017, 93 минБесплатно
- 8.9
Она сбила летчика2016Бесплатно
- 8.8
Двойная сплошная2015Б�есплатно
- 9.3
Гагарин. Первый в космосе2013, 108 мин
- 9.0
Отец поневоле2013, 91 минБесплатно
- 9.2
Любовь нежданная нагрянет2013Бесплатно
- 8.8
Личное дело майора Баранова2012, 97 минБесплатно
- 8.6
Амазонки2011Бесплатно
- 9.0
Мой2009Бесплатно
- 8.9
В погоне за счастьем2009Бесплатно