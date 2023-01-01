Биография

Валерий Афанасьев — актер театра и кино, педагог и автор книги. Народный артист России. Родился в Москве 20 августа 1949 года. После окончания актерского факультета Высшего театрального училища имени Бориса Щукина в 1970 году получил главную роль в Московском драматическом театре имени Гоголя и служил там на протяжении 20 лет, пока не перешел вслед за режиссером Беляковичем в Театр на Юго-Западе. Спустя 20 лет Афанасьев перешел в Московский драматический театр имени Станиславского. С 2017 года Валерий — один из ведущих артистов труппы в столичном Малом театре. Валерий Афанасьев начал карьеру в кино с драматической картины 1971 года «Светлая речка Вздвиженка». Фильмография актера насчитывает 216 проектов, среди которых можно выделить ленты «Калашников», «Ширли-мырли», «Дневной поезд». Среди работ в многосерийных проектах стоит отметить мюзикл «Гардемарины, вперед!», криминальную драму «Гражданин начальник», детектив «Вызов», комедию «Между нами, девочками» и ситком «Ивановы-Ивановы».