Фильм Семьянин

Миллионер Георгий встречает свой день рождения в полном одиночестве. Будучи не совсем в трезвом уме, он требует от своего верного помощника Ильи к yтpy организовать ему настоящую семью. Каково же изумление Георгия, когда он просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда. Их слова подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Теперь ему предстоит научиться быть мужем и отцом, и в этом деле деньгами все вопросы не решить.

