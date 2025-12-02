Фильм Семьянин

О фильме
Миллионер Георгий встречает свой день рождения в полном одиночестве. Будучи не совсем в трезвом уме, он требует от своего верного помощника Ильи к yтpy организовать ему настоящую семью. Каково же изумление Георгия, когда он просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда. Их слова подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Теперь ему предстоит научиться быть мужем и отцом, и в этом деле деньгами все вопросы не решить.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Власкин
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- Актёр
Павел
Ворожцов
- АТАктриса
Александра
Тихонова
- Актёр
Илья
Лыков
- Актёр
Марк-Малик
Мурашкин
- АДСценарист
Анна
Давыдова
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- СШСценарист
Светлана
Штеба
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- ИКПродюсер
Иван
Капитонов
- КПОператор
Кирилл
Пунтус