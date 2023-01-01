Павел Деревянко
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 2 июля 1976 г. (48 лет)
Биография
Павел Деревянко — актер театра и кино. Лауреат премии «Чайка». Родился в Таганроге 2 июля 1976 года. Родители артиста работали на заводе «Красный котельщик» и планировали, что сын пойдет по их стопам. Но судьба распорядилась иначе — он поступил в Государственный институт театрального искусства на курс Леонида Хейфеца. Во время учебы играл главные роли в спектаклях «Роберто Зукко» и «Затоваренная бочкотара». Позже сотрудничал с Российским молодежным театром, Свободным театром Нины Чусовой, Театром имени Пушкина, Театром имени Моссовета. В кино Павел Деревянко активно снимается с 2001 года — его первой ролью был Колька из мелодрамы «Ехали два шофера». Также актера можно увидеть в фильмах «Брестская крепость», «Кука», «Кошечка», «Салют-7», «Самка» и в сериалах «Дылды», «Беспринципные», «Домашний арест», «Великая», «Есенин».
Фильмография
Актёр
- 9.0
Как Деревянко Ломоносова играл2024
- 8.3
Беспринципные в деревне2023, 86 мин
- 9.1
Котострофа2023
- 8.5
Бендер: Золото империи2021, 83 минБесплатно
- 6.4
За кулисами2019, 74 минБесплатно
- 9.1
Дылды2019
- 9.3
Смешарики. Дежавю2018, 81 минБесплатно
- 8.4
СуперБобровы. Народные мстители2018, 85 мин
- 9.2
Простоквашино2018
- 9.5
Салют-72017, 106 мин
- 9.1
СуперБобровы2016, 91 мин
- 7.7
Кровавая леди Батори2015, 102 минБесплатно
- 8.6
Смешанные чувства2014, 85 минБесплатно
- 6.7
Самка2010, 78 мин
- 7.4
Плюс один2008, 97 мин
- 8.2
Ехали два шофера2001, 76 мин