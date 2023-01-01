Биография

Павел Деревянко — актер театра и кино. Лауреат премии «Чайка». Родился в Таганроге 2 июля 1976 года. Родители артиста работали на заводе «Красный котельщик» и планировали, что сын пойдет по их стопам. Но судьба распорядилась иначе — он поступил в Государственный институт театрального искусства на курс Леонида Хейфеца. Во время учебы играл главные роли в спектаклях «Роберто Зукко» и «Затоваренная бочкотара». Позже сотрудничал с Российским молодежным театром, Свободным театром Нины Чусовой, Театром имени Пушкина, Театром имени Моссовета. В кино Павел Деревянко активно снимается с 2001 года — его первой ролью был Колька из мелодрамы «Ехали два шофера». Также актера можно увидеть в фильмах «Брестская крепость», «Кука», «Кошечка», «Салют-7», «Самка» и в сериалах «Дылды», «Беспринципные», «Домашний арест», «Великая», «Есенин».